Grand Bal Klezmer Médiathèque Marguerite Duras Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Bal en partenariat avec Musique Ensemble 20e dans le cadre du festival Monte le son

L’orchestre le Rebelote Klezmer de Musique Ensemble

20e dirigé par Charles Rappoport, vous invite à danser !

Initiation aux danses traditionnelles juives avec

la maître à danser Marie-Amélie Gayard.

Charles Rappoport

Charles Rappoport commence le violon classique au conservatoire après un passage par l’école du cirque Fratellini. Il se forme en jazz au Centre de Musique de DidierLockwood et au klezmer et musiques d’Europe de l’est. Il participe à des bandes originales de films (Serge Gainsbourg , Vie héroïque, Joan Sfar, Le Chat du Rabbin). Au sein de la compagnie de théâtre Yiddish Luft teater, il crée en 2013 le ciné-concert klezmer d’apès Le Bonheur juif d’Alexis Granowsky. Il se produit aujourd’hui dans différents groupes parmi lesquels Heida Bjorg & the Kaos, Shpilkes, Cigarillos en el Shtruddle, ou encore Pletzl Bandit.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

