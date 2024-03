Grand bal irlandais Hôtel Au Chêne Vert Plérin, dimanche 17 mars 2024.

Grand bal irlandais Céilí Mór (grand bal traditionnel irlandais de 14 à 19 heures) Dimanche 17 mars, 14h00 Hôtel Au Chêne Vert 15€

Début : 2024-03-17T14:00:00+01:00 – 2024-03-17T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T14:00:00+01:00 – 2024-03-17T19:00:00+01:00

Jerry O’Reilly et Rosie Davis, (Brooks academy set-dance of Dublin, Damhsa seit ag acadamh Brooks, Baithe Átha Cliath), pour la première fois en Bretagne pour diriger et annoncer les figures de danses du Céilí.

Ceili Killers (Irish traditionnal music/Musique traditionnelle irlandaise)

Duo Tony McCarthy / Marc Thouénon (Irish traditionnal music/Musique traditionnelle irlandaise)

Hôtel Au Chêne Vert 2 Rue de la Croix Lormel, 22190 Plérin Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « danshakan@proton.me »}]

