Grand Bal Folk du S’Narreschiff Salle des Fêtes Milius,Illkirch-Graffenstaden (67), 26 février 2022, .

Grand Bal Folk du S’Narreschiff

Salle des Fêtes Milius, Illkirch-Graffenstaden (67), le samedi 26 février à 20:30

**Bal Folk Costumé du S’Narreschiff**Thème: “Bonjour la Planète”à la Salle des Fêtes, Milius158, route de LyonILLKIRCH GRAFFENSTADEN (67400)(à côté de l’arrêt de tramway ligne A “Illkirch Graffenstaden”) avec les groupes: **Coincïdence**Le duo Coincïdence vous propose un répertoire bigarré à base de cistre, de violon, de Centre-France, de Suède et d’ailleurs. Les deux protagonistes se trouvent avoir le même nom de famille. C’est, bien naturellement, une coincïdence !Eva Blickhan: violonStefan Blickhan: cistre **Naragonia**:Pascale Rubens et Toon Van Mierlo n’ont pas leur pareil pour nous confectionner des petits plats musicaux de toute beauté, succulents à souhait, voluptueux et intimistes…Le duo fut fondé en 2003 lors du festival Andanças au Portugal. Depuis Naragonia a, en dehors de la Belgique, joué à plusieurs reprises dans toute l’Europe.La musique du groupe est constitué de compositions de Pascale et Toon et a enregistré jusqu’à présent 8 CDs.Leur impact a un profond retentissement sur le monde folk à travers l’Europe.Toon Van Mierlo: accordéon diatonique, cornemusePascale Rubens: accordéon diatoniqueMaarten Decombel: guitare, mandole[http://naragonia.com/](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnaragonia.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3hCM8ohgg2nWxgcgls3eD5yTS2WtHlJShrxOYLM8pRrb7JiIVu0p9PPzE&h=AT3vP3JVByX9dF3ni3SZXegk7k3E8UVupKuNbkj9ck57yCrNlK7VlTi_m3Xv6MVJS7pnph0LMd2zoP7rbKxG5Vx_6LoryGWirZIF-c22taQiluKPMgk6fcnzgvz7ZzyGoyc&__tn__=q&c%5B0%5D=AT0LIiVjU4t8udXqPwtvOHwS53mvxtldVnOG70s-VPNW0wh4dArTB4KUo3TULvM_QNLHpqiLu7uqvPYd0QaSTiSN_7CVVrVr2lCLClrgas8_ElB-YiNls0ILo47zrRPrNvYJpAyKSO4x7FTXDPSoorwJIdAo2zdjW16WFNqLemJCaEpTpg)[https://www.youtube.com/watch?v=l3Viro8GhGM&t=51s](https://www.youtube.com/watch?v=l3Viro8GhGM&t=51s&fbclid=IwAR26rQglMoLbj-vnrYmI1EOSV3beGF3kqK2iWfVhN6xdb7wsMo7x2pILTBQ) Prix : 12€/8€ (réduit) site: [http://snarreschiff.fr/](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsnarreschiff.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0gG0-cLdR54vR7kTxiUofglZzMDdFwGawYSBYqOIP2ZgWJTcLfBJTlac4&h=AT28ZQZnSrt9qElouzzbDmI3gStBXdKJaZWNM3mauEN1PTVdPokRZnLDW-i09Scfj30ouBmbQDDTtqlTEUr2IwMRv9c-p5QzVaI-1BiY8p7ZMErnIdvQYVKatg7gS5HQLW8&__tn__=q&c%5B0%5D=AT0LIiVjU4t8udXqPwtvOHwS53mvxtldVnOG70s-VPNW0wh4dArTB4KUo3TULvM_QNLHpqiLu7uqvPYd0QaSTiSN_7CVVrVr2lCLClrgas8_ElB-YiNls0ILo47zrRPrNvYJpAyKSO4x7FTXDPSoorwJIdAo2zdjW16WFNqLemJCaEpTpg)ou facebook[https://www.facebook.com/SNarreschiff-391790617592384/](https://www.facebook.com/SNarreschiff-391790617592384/?__cft__%5B0%5D=AZVVIORRa_Z6NHv_3_ZhBHelnB6cukjTgovJqVCq-rtyqgu7knGSyatPSGHv_Q8l4AqItwplKWX0QeQYFhYuyzD1BFwb9c1Kv6mqaTYGZfFFy3gl06LWzVDx3Vix0DrYZcTMx4kFKL–AtCK94iejgvJ3B1zSwbT43u_xd_I2M13gQ&__tn__=q) Stage accordéon diatonique avec Toon Van Mierlo.Détails du stage sur le site [http://snarreschiff.fr/](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsnarreschiff.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Z0GFdUbUmcWn3_E4gfo6dIYWCTHO80_nRQ7EY1eA-MctJFHDa4TmwRm4&h=AT28ZQZnSrt9qElouzzbDmI3gStBXdKJaZWNM3mauEN1PTVdPokRZnLDW-i09Scfj30ouBmbQDDTtqlTEUr2IwMRv9c-p5QzVaI-1BiY8p7ZMErnIdvQYVKatg7gS5HQLW8&__tn__=q&c%5B0%5D=AT0LIiVjU4t8udXqPwtvOHwS53mvxtldVnOG70s-VPNW0wh4dArTB4KUo3TULvM_QNLHpqiLu7uqvPYd0QaSTiSN_7CVVrVr2lCLClrgas8_ElB-YiNls0ILo47zrRPrNvYJpAyKSO4x7FTXDPSoorwJIdAo2zdjW16WFNqLemJCaEpTpg) Pass sanitaire obligatoire et respect des mesures sanitaires en vigueur*source : événement [Grand Bal Folk du S’Narreschiff](https://agendatrad.org/e/35380) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

12 / 8€

avec Coincidence et Naragonia

Salle des Fêtes Milius,Illkirch-Graffenstaden (67) 158, Route de Lyon Salle des Fêtes Milius, 67400 Illkirch-Graffenstaden, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T00:30:00