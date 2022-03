Grand Bal Folk à Chaponost Salle des fêtes,Chaponost (69)

La MJC de chaponost organise la 3ème édition de son Bal Folk. Il sera animé musicalement par Chaptrad et les Tralala lovers. Vous avez envie de danser ? de vous amuser ? ou simplement d’écouter de la musique traditionnelle ? Venez nous rejoindre le Samedi 08 Octobre 2022 à la salle des fêtes de Chaponost. Initiation aux danses 20h00: Début du Bal Folk Pour plus d’informations : contact : [mjcchaponost.fr ](http://mjcchaponost.fr) site du groupe de musique chaptrad : [https://www.chaptrad.com/ ](https://www.chaptrad.com/) site du groupe de musique tralala lovers : *source : événement [Grand Bal Folk à Chaponost](https://agendatrad.org/e/35779) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Participation Libre

avec Chaptrad et Tralala Lovers Salle des fêtes,Chaponost (69) 9, Boulevard Philippe Reydellet Salle des fêtes, 69630 Chaponost, France

