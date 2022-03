Grand bal et spectacle pyrosymphonique à Balnéa Loudenvielle Loudenvielle Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Loudenvielle

Grand bal et spectacle pyrosymphonique à Balnéa Loudenvielle, 15 juillet 2022, Loudenvielle. Grand bal et spectacle pyrosymphonique à Balnéa sur le site de Balnéa LOUDENVIELLE Loudenvielle

2022-07-15 – 2022-07-15 sur le site de Balnéa LOUDENVIELLE

Loudenvielle Hautes-Pyrénées Loudenvielle 21h Grand bal et spectacle pyrosymphonique – feux d’artifices

Batteries, guitares, trompettes, saxo…

Les artistes se relayeront sur scène pour une animation tout public. info@vallee-du-louron.com +33 5 62 99 95 35 http://www.mylouronpeyragudes.mobi/ sur le site de Balnéa LOUDENVIELLE Loudenvielle

dernière mise à jour : 2022-03-11 par OT de la Vallée du Louron|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Loudenvielle Autres Lieu Loudenvielle Adresse sur le site de Balnéa LOUDENVIELLE Ville Loudenvielle lieuville sur le site de Balnéa LOUDENVIELLE Loudenvielle Departement Hautes-Pyrénées

Loudenvielle Loudenvielle Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loudenvielle/

Grand bal et spectacle pyrosymphonique à Balnéa Loudenvielle 2022-07-15 was last modified: by Grand bal et spectacle pyrosymphonique à Balnéa Loudenvielle Loudenvielle 15 juillet 2022 Hautes-Pyrénées Loudenvielle

Loudenvielle Hautes-Pyrénées