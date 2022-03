GRAND BAL D’HIVER EN MARGE DU CARNAVAL La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Catégories d’évènement: Hérault

La Salvetat-sur-Agout

GRAND BAL D’HIVER EN MARGE DU CARNAVAL La Salvetat-sur-Agout, 19 mars 2022, La Salvetat-sur-Agout. GRAND BAL D’HIVER EN MARGE DU CARNAVAL La Salvetat-sur-Agout

2022-03-19 18:00:00 – 2022-03-19

La Salvetat-sur-Agout Hérault Venez participer au Grand Bal d’Hiver en marge du Carnaval Salvetois !

Apéritif à partir de 18h.

Repas à 20h : salade et pâté, aligot saucisse, dessert, café (12€ pour les adultes / 8€ pour les enfants de moins de 10 ans).

Et enfin, à 22h, grand bal gratuit avec le groupe Motel ! Tickets de réservation au bureau de presse Peynaroyas. Venez participer au Grand Bal d’Hiver en marge du Carnaval Salvetois !

Apéritif à partir de 18h.

Repas à 20h : salade et pâté, aligot saucisse, dessert, café (12€ pour les adultes / 8€ pour les enfants de moins de 10 ans).

Et enfin, à 22h, grand bal gratuit avec le groupe Motel ! Tickets de réservation au bureau de presse Peynaroyas. Venez participer au Grand Bal d’Hiver en marge du Carnaval Salvetois !

Apéritif à partir de 18h.

Repas à 20h : salade et pâté, aligot saucisse, dessert, café (12€ pour les adultes / 8€ pour les enfants de moins de 10 ans).

Et enfin, à 22h, grand bal gratuit avec le groupe Motel ! Tickets de réservation au bureau de presse Peynaroyas. La Salvetat-sur-Agout

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, La Salvetat-sur-Agout Autres Lieu La Salvetat-sur-Agout Adresse Ville La Salvetat-sur-Agout lieuville La Salvetat-sur-Agout Departement Hérault

La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-salvetat-sur-agout/

GRAND BAL D’HIVER EN MARGE DU CARNAVAL La Salvetat-sur-Agout 2022-03-19 was last modified: by GRAND BAL D’HIVER EN MARGE DU CARNAVAL La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout 19 mars 2022 Hérault La Salvetat-sur-Agout

La Salvetat-sur-Agout Hérault