Grand bal de printemps Lalinde, 21 mai 2022, Lalinde.

Grand bal de printemps Salle Jacques Brel Avenue Leclerc Lalinde

2022-05-21 16:00:00 – 2022-05-21 23:30:00 Salle Jacques Brel Avenue Leclerc

Lalinde Dordogne

Grand bal de Printemps!

De 16h à 18h : atelier de danse trad du Poitou, sui d’un apéritif et repas partagé pour les participants à 18h30.

A 21h, grand bal avec en 1ère partie les GARS’ZIERS du TRAD, musiciens locaux, puis Duo GUERIN-MICHAUD. Le duo Michaud-Guérin, c’est une vielle à roue et un accordéon chromatique. Et c’est surtout l’envie de faire danser.

Ces deux musiciens ont baigné dans les bals depuis leur

enfance, c’est pourquoi leur rencontre était une évidence.

Grâce à cette alchimie (harmonique, rythmique et mélodique),

ce duo explore un répertoire de bal entre compositions et

thèmes traditionnels aux arrangements ciselés pour partager et

voyager du centre de la France, au Poitou et à la Vendée.

Tarifs :

atelier + apéro + grand bal : 15 € (repas partagé apporté par chacun)

Grand bal : 12 € + 1 boisson offerte / adulte – enfant prix libre et conscient

©Duo Michaud Guerin

dernière mise à jour : 2022-05-03 par