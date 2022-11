Grand bal de la Saint-Sylvestre Soulomès Soulomès Catégories d’évènement: Lot

Soulomès

Grand bal de la Saint-Sylvestre Soulomès, 31 décembre 2022, Soulomès. Grand bal de la Saint-Sylvestre

Salle la Grange du Causse Soulomès Lot

2022-12-31 21:30:00 21:30:00 – 2022-12-31 Soulomès

Lot Soulomès 25 EUR 25 Rendez-vous à la grange du Causse à Soulomès pour passer le nouvel an dans une ambiance festive, animée par Jean-Pierre Roy. Des gourmandises sucrées ainsi qu’une coupe de champagne seront offerts à minuit. Le Comité des fêtes propose un grand bal pour le réveillon. +33 6 80 65 10 45 ©Myriam Zylles – Pixabay

Soulomès

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Soulomès Autres Lieu Soulomès Adresse Salle la Grange du Causse Soulomès Lot Ville Soulomès lieuville Soulomès Departement Lot

Soulomès Soulomès Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soulomes/

Grand bal de la Saint-Sylvestre Soulomès 2022-12-31 was last modified: by Grand bal de la Saint-Sylvestre Soulomès Soulomès 31 décembre 2022 Lot Salle la Grange du Causse Soulomès Lot Soulomès

Soulomès Lot