Programme :16h-18h : Stage de danses de Vendée avec Arbadétorne18h-19h : Initiation gratuite aux danses de bal19h-20h : Pause repas » tirés du sac « 20h-02h : BAL avec,LES P’TITS D’LA CHOUETTEARBADETORNEPATATES SOUND SYSTEM Tarifs : Stage de danses de Vendée : 5 eurosBal : 12 euros tarif plein / 8 euros tarif réduit ( étudiants, moins de 18 ans, adhérents, demandeurs d’emploi)Présentation du Pass Sanitaire obligatoire. [Réservation : https://www.helloasso.com/…/grand-bal-de-la-chouette-18…](https://www.helloasso.com/associations/la-chouette-en-bal/evenements/grand-bal-de-la-chouette-18-decembre-2021?fbclid=IwAR0GroXYQfYk42d1yDyiRxHH-wMQSedP5hch9S5ouMBpjZqRIKfnJO3SnsA) *source : événement [Grand Bal de la Chouette](https://agendatrad.org/e/34702) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

