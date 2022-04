Grand bal de José Montalvo Colombelles, 13 mai 2022, Colombelles.

Grand bal de José Montalvo Rue des ateliers Le WIP Colombelles

2022-05-13 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-13 Rue des ateliers Le WIP

Colombelles Calvados

Danser et faire danser, participer, mixer les styles, les corps, réunir amateurs et professionnels : c’est le leitmotiv de José Montalvo.

Le chorégraphe imagine régulièrement de grands bals populaires et participatifs où chacun est invité à danser quel que soit son niveau grâce à la complicité de chorégraphes de la région (Chantal Loïal, Alban Richard et Mélanie Lomoff).

Côté inspiration, tout est donc possible : contemporain, afro-antillais, hip-hop…

Des milliers de personnes ont déjà dansé lors de ces bals hors-normes.

Alors n’hésitez plus : entrez dans la danse, et rejoignez cette grande fête de 800 personnes !

Entrée gratuite sur réservation – Vous pouvez vous inscrire via ce questionnaire.

Dresscode : haut de couleur sauf blanc, tenue confortable et baskets.

En partenariat avec le Théâtre de Caen. Plus d’informations sur leur site internet.

Source : Le Wip

+33 2 52 56 98 07 https://www.le-wip.com/

Rue des ateliers Le WIP Colombelles

