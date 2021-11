Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche Grand Bal country :9e Honky Tonk des Friends Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Grand Bal country :9e Honky Tonk des Friends Tourouvre au Perche, 14 mai 2022, Tourouvre au Perche. Grand Bal country :9e Honky Tonk des Friends Salle Polyvalente Rue du général de Gaulle Tourouvre au Perche

2022-05-14 13:30:00 – 2022-05-14 Salle Polyvalente Rue du général de Gaulle

Tourouvre au Perche Orne Grand bal annuel country des Country road 61 : 9e Honky Tonk des Friends.

Animé par DJ Pascalou & Valou et Virginie Barjaud & ses Wanted.

Petite restauration sur place & food-truck au saloon. Gâteaux et buvette.

Entrée bal du soir 6€, workshops + bal 15€ .

Ouverture à 13h30, worshops- bal à partir de 14h, puis ouverture à 19h, bal du soir à 20h.

Réservation souhaitable Grand bal annuel country des Country road 61 : 9e Honky Tonk des Friends.

Animé par DJ Pascalou & Valou et Virginie Barjaud & ses Wanted.

Petite restauration sur place & food-truck au saloon. Gâteaux et buvette.

Entrée bal du soir 6€, workshops +… countryroad61@sfr.fr +33 6 16 11 36 89 Grand bal annuel country des Country road 61 : 9e Honky Tonk des Friends.

Animé par DJ Pascalou & Valou et Virginie Barjaud & ses Wanted.

Petite restauration sur place & food-truck au saloon. Gâteaux et buvette.

Entrée bal du soir 6€, workshops + bal 15€ .

Ouverture à 13h30, worshops- bal à partir de 14h, puis ouverture à 19h, bal du soir à 20h.

Réservation souhaitable Salle Polyvalente Rue du général de Gaulle Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse Salle Polyvalente Rue du général de Gaulle Ville Tourouvre au Perche lieuville Salle Polyvalente Rue du général de Gaulle Tourouvre au Perche