Grand bal concert Swing – Le Savoy Swing quartet Ouistreham, 15 mai 2022, Ouistreham.

Grand bal concert Swing – Le Savoy Swing quartet Place du Marché Le Dansoir Ouistreham

2022-05-15 – 2022-05-15 Place du Marché Le Dansoir

Ouistreham Calvados

Venez danser au son des grands noms du swing !

Une invitation à la danse au son léger et entraînant de ces irrésistibles standards du swing.

Dans les draperies rouges du Dansoir, le célèbre et savoureux Savoy Swing quartet mènera le bal … vous transportant au cœur grands “Ballrooms” des années 30 et 40 aux États-Unis.

Au programme bien sûr, les grands noms de la grande époque : Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Coleman Hawkins, Charlie Christian.

Réservez sans plus attendre !

