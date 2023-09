Grand bal blues à la bibliothèque Louise Michel Bibliothèque Louise Michel Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Grand bal blues à la bibliothèque Louise Michel Bibliothèque Louise Michel Paris, 9 décembre 2023, Paris. Le samedi 09 décembre 2023

de 19h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit

Venez danser au son d’une musique blues live ! Dans le cadre du festival Monte le son autour de la danse, venez apprendre les pas de base de la danse blues, écoutez et/ou danser sur la musique en live, ou vous amuser tout simplement, le tout orchestré par l’association Groov’it ! avec des professionnels de la danse et de la musique blues rien que pour vous ! Bibliothèque Louise Michel 29 / 35 rue des Haies 75020 Paris Contact : +33158393210

Détails

