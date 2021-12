Grand Bal avec Ciac Boum 2,Place Victor Hugo,Le Kremlin-Bicêtre (94), 13 février 2022, .

2, Place Victor Hugo, Le Kremlin-Bicêtre (94), le dimanche 13 février 2022 à 16:00

**Vous le sentez, ce vent de liberté retrouvé ? À vous aussi, cela vous avait manqué ? Qu’elle soit piquante et endiablée, langoureuse ou déjantée, du bout des doigts ou sur la pointe des pieds, la danse reprend ses droits et n’aura pour vous plus aucun secret ! Débutant·es ou initié·es, entrez sur la piste, ça va guincher !** Groupe incontournable de la scène trad, le trio Ciac Boum a su se forger une réputation aussi solide que singulière en France et partout en Europe. Fidèles à leurs racines, ils perpétuent leur héritage en puisant dans les mémoires poitevines pour nous offrir une musique folk enivrante et colorée. Poésie chantée, accords de pianos obsédants, violon virtuose, accordéon puissant et guitare exaltée envoient rondes, valses, avant-deux, pas d’été… Bien loin d’être figées dans le passé, leurs mélodies expérimentales impulsent un parfum d’éternelle jeunesse dans une folle gaité ! *source : événement [Grand Bal avec Ciac Boum](https://agendatrad.org/e/34454) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

