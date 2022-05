Grand Bal au Pays Pagan Kerlouan, 4 août 2022, Kerlouan.

Grand Bal au Pays Pagan Kerlouan

2022-08-04 21:00:00 – 2022-08-07 23:30:00

Kerlouan Finistère

Comédie théâtrale drôle et touchante qui raconte l’histoire d’un petit bistrot devenu salle de bal, dancing et enfin boîte de nuit. nInterprété par une cinquantaine de comédiens et danseurs, ce spectacle est joué près de la mer. nChants et danses occupent une grande place dans cette comédie, haute en couleurs, interprétés par le KJB (Korejou Jazz Band) de Yvon Etienne et Jacky Bouilliol. Grand Bal au Pays Pagan se veut aussi un hommage aux petits orchestres de bal qui ont écrit une des plus belles pages de la culture populaire du XXème siècle. nPremière partie musicale avec Jacky Bouilliol et Yvon Etienne.

arvrobagan3@gmail.com http://arvrobagan.bzh/

Kerlouan

