Cercle du souvenir des anciens bains et lavoirs

15 décembre 2023, Nantes. Date et horaire de début et de fin : 2023-12-15 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Inscription : marie@globeconteur.org Personnes ayant des souvenirs à partager Dans le cadre de la collecte de témoignages liés au passé du Grand Bain, Globe Conteur organise un cercle du souvenir vendredi 15 décembre 2023de 10h à 12h au Grand Bain. Vous avez des histoires sur les anciens bains et lavoirs, la maison des assos Baco, le quartier des Olivettes ? Venez les raconter. Grand Bain (Le) Centre Ville Nantes 44000

Gratuit : oui Inscription : marie@globeconteur.org
https://legrandbain.coop/
contact@legrandbain.coop
0766610077
Grand Bain (Le)
20 Allée de la Maison Rouge
Nantes 44000

