Marché de Noël du Grand Bain Grand Bain (Le) Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

2023-11-25

Horaire : 14:00 19:00

Gratuit : oui Accès libre Visites gratuites Produits à vendre sur certains stands Ateliers à prix libre Tout public

Dans le cadre de Noël aux Olivettes et du Mois de l’ESS. Nombreux stands et animations :Stand de créatrices locales (tapis, illustrations, habits évolutifs pour enfants…) Friperie solidaire par l’Autre cantine Collecte de jouets pour Joujou Massages par Eclipse Détente Espace buvette et goûter Présentation de l’offre bien-être de nos entrepreneurs (hypnose, sophrologie, médecine chinoise…) Visites guidées du lieu à 15h, 16h et 17h : découvrez l’ancien bâtiment des bains-douches entièrement rénovéJeux de piste dans l’allée de la maison rouge Ambiance familiale et conviviale garantie ! N’hésitez pas à en parler et à venir en famille ou entre amis. Des boutiques de créateurs du quartier participent également à cette première édition de Noël aux Olivettes.

Grand Bain (Le) Centre-ville Nantes 44000

https://legrandbain.coop/ contact@legrandbain.coop 0757435995 https://legrandbain.coop/marche-de-noel-2023