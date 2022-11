Grand Bain de gong à Laon Laon, 17 décembre 2022, Laon.

Grand Bain de gong à Laon

63 rue Sérurier Laon Aisne

2022-12-17 10:30:00 – 2022-12-17 12:00:00

Laon

Aisne

Laon

20 20 Le Grand Bain de Gongs est une évolution moderne du Bain de Gong Traditionnel, plus dynamique et étendue en fréquences ; il permet d’explorer des espaces différents, ouvrant ainsi à de nouvelles sensations, à un voyage dans d’autres mondes intérieurs, et sa particularité est d’utiliser plusieurs Gongs, permettant une large palette de vibrations…

RV en compagnie de Pascale dans les locaux de l’ESCAL de 10h30 à midi ! (venir en tenue souple, avec un tapis de sol confortable et deux grandes couvertures chaudes et une bouteille d’eau et éventuellement un masque de nuit ou cache yeux) !

lechampdesgongs@gmail.com +33 6 50 78 90 55

