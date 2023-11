Atelier danse du Bal de Bellevue Grand B – CSC Bernardière Saint-Herblain, novembre 21, .

2023-11-21

Horaire : 18:45 20:45

Gratuit : oui Contact : cie.systeme.b@gmail.com – 06 95 14 76 85 Possibilité d’adhérer à l’association Système B : 2 € Tout public

Nouveaux formats d’atelier danse pour devenir guide-danseur/danseuse lors d’un bal de la compagnie Système B. Une fois par an, vous revêtirez vos habits de lumière pour guider le public dans la danse aux côtés de Laura et Fatima, danseuses de la compagnie Système B. Préparez-vous à embarquer le public dans la danse le vendredi 24 novembre 2023 à 20h pour « Le LAB de Bellevue – journée réflexive et festive » ! Prochains ateliers : mardis 7 et 21 novembre 2023Ouverts à toutes et tous.

Grand B – CSC Bernardière Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 22 90 0695147685 https://fb.me/e/6uFQpQ29o