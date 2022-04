Grand Atelier des vacances d’avril Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Grand Atelier des vacances d’avril Frac Centre – Les Turbulences, 13 avril 2022, Orléans. Grand Atelier des vacances d’avril

du mercredi 13 avril au dimanche 24 avril à Frac Centre – Les Turbulences

Tous les après-midis des vacances, quatre ateliers sont à réaliser autour de l’exposition Paysages du Design : réalisation et montage d’une House of cards, fabrication d’une boîte à insectes, conception de petits totems, création de cartes à gratter. Du samedi 9 avril au dimanche 24 avril en continu de 14h à 18h [Plus d’informations](https://bit.ly/319Ch9X)

2 € ou gratuit avec le Pass, à partir de 4 ans

Si vous veniez au Frac en famille pendant les vacances de printemps ? Nous vous proposons plusieurs activités pour passer de bons moments ensemble. Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Frac Centre - Les Turbulences Adresse 88 rue du Colombier 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Frac Centre - Les Turbulences Orléans Departement Loiret

Frac Centre - Les Turbulences Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Grand Atelier des vacances d’avril Frac Centre – Les Turbulences 2022-04-13 was last modified: by Grand Atelier des vacances d’avril Frac Centre – Les Turbulences Frac Centre - Les Turbulences 13 avril 2022 Frac Centre - Les Turbulences Orléans orléans

Orléans Loiret