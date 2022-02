Grand Atelier : cuir – Manoir du Tourp La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Grand Atelier : cuir – Manoir du Tourp La Hague, 3 novembre 2022, La Hague. Grand Atelier : cuir – Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp La Hague

2022-11-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-11-03 17:00:00 17:00:00 Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp

La Hague Manche La Hague Une initiation aux différentes techniques du travail du cuir à l’aide d’outils professionnels. En fonction de la durée de l’atelier, repartez avec un bracelet, un marque-page, une bourse ou autres objets personnalisés.

A partir de 8 ans.

Sur réservation. Une initiation aux différentes techniques du travail du cuir à l’aide d’outils professionnels. En fonction de la durée de l’atelier, repartez avec un bracelet, un marque-page, une bourse ou autres objets personnalisés.

A partir de 8 ans.

Sur… +33 2 33 01 85 89 http://www.letourp.com/ Une initiation aux différentes techniques du travail du cuir à l’aide d’outils professionnels. En fonction de la durée de l’atelier, repartez avec un bracelet, un marque-page, une bourse ou autres objets personnalisés.

A partir de 8 ans.

Sur réservation. Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp La Hague

dernière mise à jour : 2022-01-31 par OT Cotentin – La Hague

Détails Catégories d’évènement: La Hague, Manche Autres Lieu La Hague Adresse Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp Ville La Hague lieuville Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp La Hague Departement Manche

La Hague La Hague Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-hague/

Grand Atelier : cuir – Manoir du Tourp La Hague 2022-11-03 was last modified: by Grand Atelier : cuir – Manoir du Tourp La Hague La Hague 3 novembre 2022 La Hague manche

La Hague Manche