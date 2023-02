GRAND AQUARIUM DE SAINT-MALO HAUTE SAISON GRAND AQUARIUM, 1 juillet 2023, ST MALO.

Valable du 01/07 au 31/08/2023 selon calendrier d’ouverture du site Fermeture des caisses 1 heure avant Gratuit pour les moins de 4 ans Une exploration unique en Europe ! 2 heures d’immersion totale pour rêver, découvrir et comprendre la biodiversité marine. Un moment privilégié en compagnie des 10 000 poissons du Grand Aquarium de Saint-Malo. Des mers froides abyssales aux mers chaudes tropicales, plus de 10 000 animaux de 600 espèces colorées et variées vous attendent. Au cœur de l’anneau des mers – un aquarium circulaire à 360°, requins et tortues marines vous emportent dans leur ballet aquatique. Au bassin tactile, entrez en contact avec les espèces bretonnes et les carpes Koï. Pour une immersion totale, deux attractions uniques en Europe vous font voyager en symbiose avec les poissons. Le sous-marin Nautibus vous entraine dans les profondeurs à la découverte d’une cité lacustre engloutie peuplée de 5 000 pensionnaires. Abyssal Descender, simulateur unique au monde, réveille votre âme d’explorateur. INFORMATIONS PRATIQUES• Parking gratuit (5 places de parking réservées aux personnes en situation de handicap).Réservation P.M.R. : 02.99.21.19.00

GRAND AQUARIUM ST MALO AVENUE DU GÉNÉRAL PATTON Ille-et-Vilaine

