Grand après-midi de Noël Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

Grand après-midi de Noël Aubagne, 22 décembre 2022, Aubagne. Grand après-midi de Noël

Centre ville Aubagne Bouches-du-Rhône

2022-12-22 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-22 18:30:00 18:30:00 Aubagne

Bouches-du-Rhône Suivez la parade magique, une rêverie féerique blanche dans les rues de la ville avec ces géants des glaces « les ours »…Une danse extraordinaire et merveilleuse entre l’homme et les ours lumineux, dévoile une complicité avec tout en émotion sur une ambiance musicale fantastique.

Sous les yeux émerveillés des enfants et des parents, Féerie Blanche, porteuse de rêves, scintille à la nuit tombée. De beaux songes remplis d’étoiles. Une journée riche en émotions ! +33 4 42 03 49 98 Aubagne

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aubagne Adresse Centre ville Aubagne Bouches-du-Rhône Ville Aubagne lieuville Aubagne Departement Bouches-du-Rhône

Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/

Grand après-midi de Noël Aubagne 2022-12-22 was last modified: by Grand après-midi de Noël Aubagne Aubagne 22 décembre 2022 Aubagne Bouches-du-Rhône Centre ville Aubagne Bouches-du-Rhône

Aubagne Bouches-du-Rhône