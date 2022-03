Grand Apéro Concert Salle des fêtes de Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Le Lions Club de Beaugency Val de Loire organise le 19 mars prochain un Grand Apéro Concert à l’occasion de la Fête de la Saint Patrick. Le bénéfice de cette soirée est destiné à aider l’enfance handicapée ou malade. L’animation sera assurée par le groupe de musique celtique Les Sales Tiques (cornemuse, violon, harpe …) et avec une restauration en continu. La réservation se réalise par téléphone ou via la page Facebook du Lions Club : @lcbeaugency Ouverture des portes à 18h30

Entrée à 12€, Formule à 24€ avec entrée, 1 fish&chip et 1 boisson

Une soirée pour célébrer la Saint-Patrick Salle des fêtes de Beaugency Avenue Hauts de Lutz, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

