LE JOUR DU KIWI GRAND ANGLE Voiron, jeudi 11 avril 2024.

LE JOUR DU KIWIComédie de LAETITIA COLOMBANIAvec GE´RARD JUGNOT, ARTHUR JUGNOT, ELSA ROZENKNOPMise en sce`ne LADISLAS CHOLLATBarnabe´ Leroux est un comptable maniaque, il compte tout, obsessionnel et surtout tre`s proce´durier. Depuis la mort de sa femme, il me`ne une vie de solitaire. Son seul vrai contact avec le monde exte´rieur se limite a` sa visite hebdomadaire chez sa psychanalyste. Sa vie est re´gle´e, millime´tre´e me^me, rien n’est laisse´ au hasard, jusqu’au jour ou` il de´couvre qu’il manque un yaourt dans son frigo… Barnabe´ en est su^r le yaourt e´tait encore la` la veille ! Il ne compte pas laisser ce mystère irrésolu. Et si un simple yaourt pouvait changer le cours d’une vie ? Entre les rires et l’humour des situations, cette belle comédie laisse entrevoir rapidement d’autres propos touchants et universels, de l’amour, de l’attachement, du rapport aux enfants. De formidables comédiens sur scène, Jugnot père et fils, un beau moment pour rire de soi et des autres, ensemble !

Tarif : 58.00 – 58.00 euros.

Début : 2024-04-11 à 20:00

Réservez votre billet ici

GRAND ANGLE 6 RUE DU MOULINET 38500 Voiron 38