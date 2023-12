YVES JAMAIT GRAND ANGLE Voiron Catégories d’Évènement: 38

Voiron YVES JAMAIT GRAND ANGLE Voiron, 20 janvier 2024, Voiron. YVES JAMAITen concert à VOIRONL’artiste YVES JAMAIT présentera son nouveau show L’Autre Tour le 20/01/2024 à LE GRAND ANGLE à VOIRON pour le plus grand bonheur des amateurs de chanson française.Pour défendre son album intitulé L’Autre (sorti le 7 octobre 2022), Yves Jamait repart sur les routes à travers l’hexagone, accompagné de ses musiciens-copains présents sur les deux dernières tournées (Samuel Garcia, Jérôme Broyer, Mario Cimenti). Au programme : les titres de son nouvel album L’Autre et chansons tirées de ses disques précédents, ceux qui l’ont placé en incontournable de la chanson française.

Tarif : 32.00 – 32.00 euros.

