Les 5-6, 12-13 et 19-20 mars 2022 aura lieu la prochaine exposition collective organisée par l’association Hélium. Elle se tiendra au centre d’art contemporain La Chapelle à Clairefontaine-en-Yvelines de 14h à 18h. L’accès sera gratuit pour l’occasion. Grand angle rassemble un grand nombre d’artistes de l’association Hélium, toutes disciplines confondues (peinture, gravure, dessin, photographie, sculpture, installation, performance, vidéo…) dans la nef de La Chapelle, dans ses espaces adjacents et dans le parc des sculptures. C’est la première fois qu’Hélium présente autant d’artistes (68) sur un même lieu. La précédente exposition collective en 2019 avait réuni une cinquantaine de participants à Voisins-le-Bretonneux (Maison Decauville). Cet événement fédérateur est un nouveau défi pour Hélium de réaliser un accrochage harmonieux mais surtout représentatif de la grande diversité d’expressions artistiques au sein de notre association, d’où le titre « Grand angle ». L’association Hélium œuvre pour la promotion de l’art en Vallée de Chevreuse depuis 2005, avec notamment un Parcours d’Artistes qui a lieu tous les ans les deux premiers week-ends d’octobre. Aujourd’hui elle rassemble 122 artistes et redouble de créativité pour proposer chaque année plusieurs événements artistiques de différente nature et en accès libre . Avec la participation des artistes : Valérie Anceaume Guttierez, Véronique Arnault, Anne-Marie Barboteau, Barus, Juliette Berny, Sarah Bouillaud, Corine Bouladoux, Klasien Boulloud, Cécile Bourgoin-Odic, Anna Bova, Michel Brouand, Bus, Audrey Cavalloni, Raphaële Colombi, Caroline Constant, K-rol Cordier, Hélène Courvoisier, Michel Coury, François Cuau, Cécile Dachary, Benoit d’Amat, Diane De Chamborant, Laurence De Saint Martin, Ghislain Delusseau, Corinne Delusseau-Rouxel, Orouba Dieb, Michel Di Maggio, Delphine Drouin, CJ Dubreuil, Neige Elbaum, Isabelle Garbil Fauve-Piot, Françoise Gomes, Claudine Guittet, Sophie Hamel, Flor Heliot, Daniel Hess, Catherine Hoang, Sophie Jouan, Thibault Laget-ro, Claude Laurent, Marie Lavault, Sylviane Le Boulc’h, Sun-hee Lee, Caroline Leite, Frédéric Marquis, Danielo Martin, Martine Martineau, Pascal Mollet, Fabienne Nuyttens-Perin, Néa Oget, Bertrand Peyrot, Raphaël Plaisance, Charles-Edouard Platel, Patrick Pogu, Rui Prazeres, Jean-Paul Privat, Christophe Renault, Marie Romain, Charlotte Rouhier, Maximilien Schaeffer, Catherine Seznec, Bernard Sustrac, Martine Swynghedauw, Sylc, Véronique Tiberge, Pascal Tual, Anne Vuarnesson, Valérie Westphal Prazeres

