Conférence : nos belles histoires avec Bertrand Serlet Grand amphithéâtre Institut Pascal Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Orsay Conférence : nos belles histoires avec Bertrand Serlet Grand amphithéâtre Institut Pascal Orsay, 12 décembre 2023 17:30, Orsay. Conférence : nos belles histoires avec Bertrand Serlet Mardi 12 décembre, 18h30 Grand amphithéâtre Institut Pascal En cette fin d’année 2023, l’Université Paris-Saclay a le plaisir d’inaugurer un nouveau cycle de conférences d’alumni à destination de sa communauté étudiante. « Nos belles histoires » donneront ainsi la parole à des personnalités aux parcours particulièrement inspirants. La conférence de lancement de ce nouveau cycle aura l’honneur d’accueillir l’informaticien et ingénieur logiciel renommé Bertrand Serlet, qui reviendra sur les enseignements tirés de ses mentors. Elle se déroulera le 12 décembre 2023 à 18h30 dans le Grand amphithéâtre de l’Institut Pascal, à Orsay. Grand amphithéâtre Institut Pascal 530 rue André Rivière, 91400 ORSAY Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T18:30:00+01:00 – 2023-12-12T20:00:00+01:00

2023-12-12T18:30:00+01:00 – 2023-12-12T20:00:00+01:00 Détails Heure : 17:30 Catégories d’Évènement: Essonne, Orsay Autres Code postal 91400 Lieu Grand amphithéâtre Institut Pascal Adresse 530 rue André Rivière, 91400 ORSAY Ville Orsay Departement Essonne Lieu Ville Grand amphithéâtre Institut Pascal Orsay Latitude 48.706639 Longitude 2.177445 latitude longitude 48.706639;2.177445

Grand amphithéâtre Institut Pascal Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/