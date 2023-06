Concert Mendelssohn Grand amphi du campus d’Orsay, bâtiment Henri Cartan 427 Orsay Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Orsay Concert Mendelssohn Grand amphi du campus d’Orsay, bâtiment Henri Cartan 427 Orsay, 13 juin 2023, Orsay. Concert Mendelssohn Mardi 13 juin, 20h45 Grand amphi du campus d’Orsay, bâtiment Henri Cartan 427 prix des places: 15€ sur place, 10 € en prévente, 5€ pour les étudiants ou chômeurs, gratuit aux moins de 12 ans. Billets sur place, au CESFO, à l’office du Tourisme d’Orsay et sur Billetreduc.com Programme Mendelssohn:

– ouverture des hébrides

– Psaume 42

– Hymne opus 96

– Hör main Bitten Karina Desbordes, soprano

Klara Csordas, mezzo-soprano Choeur Darius Milhaud, choeur Tempus Vocalis, La clé des champs Orchestre symphonique du Campus d’Orsay direction: Martin Barral Grand amphi du campus d’Orsay, bâtiment Henri Cartan 427 Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T20:45:00+02:00 – 2023-06-13T22:30:00+02:00

2023-06-13T20:45:00+02:00 – 2023-06-13T22:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Grand amphi du campus d'Orsay, bâtiment Henri Cartan 427 Adresse Orsay Ville Orsay Departement Essonne Lieu Ville Grand amphi du campus d'Orsay, bâtiment Henri Cartan 427 Orsay

Grand amphi du campus d'Orsay, bâtiment Henri Cartan 427 Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

Concert Mendelssohn Grand amphi du campus d’Orsay, bâtiment Henri Cartan 427 Orsay 2023-06-13 was last modified: by Concert Mendelssohn Grand amphi du campus d’Orsay, bâtiment Henri Cartan 427 Orsay Grand amphi du campus d'Orsay, bâtiment Henri Cartan 427 Orsay 13 juin 2023