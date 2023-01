GRAND ALIGOT DANSANT Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’Évènement: Hérault

GRAND ALIGOT DANSANT Palais de la Mer

Boulevard du Commandant L'Herminier Valras-Plage Hérault

2023-02-12 12:30:00

Hérault Organisé par L’Espoir pour l’Enfant. Repas sur réservation (à partir du 25 janvier) au Palais de la mer les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 12h, avant le 10 février.

Plus de renseignements par téléphone. Grand aligot dansant au profit de la Ligue. +33 6 81 86 39 17 espoir pour l’enfant

