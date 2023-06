Open Screen Club Sport Grand Action Paris, 18 septembre 2023, Paris.

Open Screen Club Sport Lundi 18 septembre, 20h00 Grand Action Séance gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Crée ton film « sport » de 8 minutes maximum et il sera projeté en salle !

Tous les type de créations audiovisuelles sont acceptés : fiction, documentaire, clip, contenu sonore uniquement…

Soyez inventifs et inventives.

La soirée sera animée par Clara Benyamin et Clara Brajtman et suivie d’un verre au bar du cinéma pour rencontrer les réalisateurs et réalisatrices.s

Grand Action 5 rue des Écoles 75005 Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Île-de-France https://www.legrandaction.com/ Ancienne salle de jeu de paume reconvertie en théâtre dans les premières années du 20e siècle, le cinéma Le Grand Action n'a cessé d'évoluer au fil du temps. Établissement cinématographique indépendant classé Art et Essai, son principal atout réside en son animation particulièrement dynamique, avec plus de 250 évènements organisés par an.

2023-09-18T20:00:00+02:00 – 2023-09-18T22:00:00+02:00

© Cinémas Indépendants Parisiens