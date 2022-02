Grand 8, l’incroyable anniversaire de L’Orangeade Aire Rafaël Padilla,86 Quai de Queyries, 24 février 2022, Bordeaux.

Grand 8, l’incroyable anniversaire de L’Orangeade

du jeudi 24 février au samedi 26 février à Aire Rafaël Padilla, 86 Quai de Queyries

JEUDI 24 FÉVRIER ✶ 18h-minuit ?’????????? ??? On ne présente plus ceux qui font danser les bordelais.e.s depuis plus de 8 ans ! ???????? DJ, chanteuse, compositrice, résidente du Panorama Bar et membre de l’écurie Ostgut Ton, Virginia mélange avec magie la house analogique, l’électro des années 80 et 90 et des grooves décalés. [https://soundcloud.com/…/virginia-boiler-room-x-is](https://soundcloud.com/…/virginia-boiler-room-x-is)… ??????? ???? Résidente chez Rinse, Tatyana Jane est une DJ éclectique dont les influences sont aussi bien issues de la deep house, Detroit house, du hip-hop et de la trap, que de sonorités électroniques. [https://soundcloud.com/tatyanajane](https://soundcloud.com/tatyanajane) Tarifs : 12€+ frais de loc (en prévente) – 6€ + frais de loc (en prévente & pour les détenteur.ice.s de la Carte Jeune – 15€ (sur place) [https://ypl.me/kwm](https://ypl.me/kwm) VENDREDI 25 FÉVRIER ✶ 18h-1h ??????? Inspirée par son enfance et ses voyages dans le sud et l’est de l’Afrique, Nazreen explore la Afro-House avec énergie. Formée pendant plusieurs années dans le milieu de la techno berlinoise, elle s’est récemment installée à Bordeaux pour ses propres productions. [https://soundcloud.com/nazreenmusic](https://soundcloud.com/nazreenmusic) ??????? ??????? Membre fondateur du label Mawimbi, Pouvoir Magique mêle dans ses productions électroniques des influences ethniques, spirituelles et cinématographiques propices au voyage et à la danse. [https://soundcloud.com/pouvoirmagique](https://soundcloud.com/pouvoirmagique) ????? ?????? (live) Signé chez Nowadays, Grand Soleil réuni deux frères passionnés de son. Si Pach vient du hip hop et Drich de la techno, leur musique suit une loi unique : faire danser et voyager les gens vers un futur aussi incertain qu’éblouissant. [https://soundcloud.com/grand-soleil](https://soundcloud.com/grand-soleil) ?’????????? ??? Pour finir en beauté cette deuxième soirée, l’ensemble des DJs de L’Orangeade nous ferons danser comme jaja ! Tarifs : 14€ + frais de loc (en prévente) – 17€ (sur place) [https://ypl.me/kwm](https://ypl.me/kwm) SAMEDI 26 FÉVRIER ✶ 18h-1h ?’????????? ??? Parce qu’on ne peut se passer d’eux, les DJs de L’Orangeade reviennent pour un warm up des plus torrides ! ????? ?????? Metteure en scène, Dj et lighteuse, Bobbi Watson distille dans ses sets un dansant mélange de progressive house, deep percussive, techno mélodique et sonorités plus sombres. [https://soundcloud.com/bobbiwatson](https://soundcloud.com/bobbiwatson) ??????? ??????? Algérie, France, Liban : Kabylie Minogue aux platines, c’est la Méditerranée qui envahit la piste de danse. Entre tradition et modernité, le duo revisite les rites de la trance et navigue entre les rythmes orientaux et l’électro de Détroit. [https://soundcloud.com/kabylieminogue](https://soundcloud.com/kabylieminogue) گليث٥٥??????? Originaire de Rabat (Maroc) Glitter diffuse une techno puissante et aérienne, boostée aux rythmiques Gqom et subtilement épicée de ses influences orientales. [https://soundcloud.com/glitter00](https://soundcloud.com/glitter00) Tarifs : 14€ (en prévente) – 17€ (sur place) [https://ypl.me/kwm](https://ypl.me/kwm) ✶ LES TROIS SOIRS ✶ ???? ????? Association nantaise qui a érigé la fête en art de vivre, ils viendront accompagnés de leurs entresorts, sorte de vrai fausse fête foraine sortie tout droit des années 80 ! La Mailloche : Jeux de force pour baltringues Candy Love : Princesses du rimel, relooking express, manucure, paillettes, décolo, tatouage, Candy, Mercedes & Patricia s’occuperont bien de toi ! [https://www.totoblack.com/](https://www.totoblack.com/) ? Food Truck : parce qu’il faut bien, bien manger ! ? Encore une fois, on laisse carte blanche aux talentueux scénographes et architectes de CMD+O pour rendre cette fête encore plus belle ! [https://www.facebook.com/cmdpluso/](https://www.facebook.com/cmdpluso/) ❣️Parce que la fête se doit d’être accessible et joyeuse pour toustes, nous condamnons tout acte de discrimination quel qu’il soit. Nous promouvons des valeurs de tolérance et de respect et souhaitons que chacun.e.s se sentent à sa place et en sécurité dans nos fêtes. ????? ????????? ?Lieu Avec l’aide précieuse de Sweat Lodge nous montons un chapiteau sur l’Aire Rafaël Padilla, 86 quai de Queyries, 33100 Bordeaux [https://www.sweatlodge.fr/](https://www.sweatlodge.fr/) ? Pass Sanitaire : respect des mesures en vigueurs, tbc.

https://ypl.me/kwm

Trois nuits de sensations fortes sous chapiteau pour les 8 ans de L’Orangeade

Aire Rafaël Padilla,86 Quai de Queyries 86 quai de queyries, 33100 bordeaux Bordeaux Bastide Niel Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T18:00:00 2022-02-24T23:59:00;2022-02-25T18:00:00 2022-02-25T23:59:00;2022-02-26T18:00:00 2022-02-26T23:59:00