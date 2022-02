~grand·huit=♡ Manifesten Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

~grand·huit=♡ est un trio qui associe une autrice, une preneuse de sons et un musicien. Iels se sont retrouvé·e·s autour d’une table pour s’écouter et improviser. Les morceaux se sont assemblés comme les pièces d’un puzzle oublié. Iels ont brodé, à base de samples, de guitares électriques et de captations sonores. Un univers est né où discours radioactifs et conversations avec pôle emploi s’entrelacent aux croassements des grenouilles, dans les vasques d’un bromélia. Et il se dévoilera à toi ce soir si tu oses t’embarquer avec eux. ♫♫♫ Manifesten 59 rue Thiers, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

