Granada la bella Eva Manzano Flamenco en France Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Granada la bella Eva Manzano Flamenco en France Paris, 8 décembre 2023, Paris. Du vendredi 08 décembre 2023 au samedi 09 décembre 2023 :

vendredi, samedi

de 20h30 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant Tarif plein : 28 € Tarif Réduit : 18 € (Adhérents, Chômeurs, Étudiants) Tarif jeune (moins de 18 ans) : 12 €

Réservations : Vendredi 8 déc. à 20h30 https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/granada-la-bella-eva-manzano Samedi 9 déc. à 20h30 https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/granada-la-bella-eva-manzano-samedi-9-dec Soirée « Mystères de Grenade » avec la danseuse Eva Manzano à la peña Flamenco en France en décembre. Deux soirées de danse flamenco pas comme les autres à la mode des cuevas de Grenade. « Granada la bella », sur une idée originale d’Eva Manzano Originaire

de Grenade, Eva Manzano commence sa formation professionnelle de

danseuse auprès de Mariquilla et Matilde Corral. Pendant plusieurs

années, elle recevra une bourse de la Fundación Cristina Heeren de

Arte Flamenco de Séville. Elle

étudiera auprès des maestros tels qu’Angelita Vargas, Carmen

Ledesma, Milagros Menjibar, Merche Esmeralda, Manolo Soler ou “El

Mimbre”. Elle

intègrera ensuite la Compañía de Danza Adrián Sanchez.

En

2006, elle reçoit le prix “Arte y Creatividad” de la

Ville de Baza. Flamenco en France 33 rue des Vignoles 75020 Paris Contact : +33143489992 info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france

Antonio Alay Soirée flamenco Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Flamenco en France Adresse 33 rue des Vignoles Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Flamenco en France Paris latitude longitude 48.8539009908465,2.39960703179221

Flamenco en France Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/