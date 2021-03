Cogne 81 Villaggio Cogne 11012 Cogne Cogne Gran Paradiso Ambassador 81 Villaggio Cogne 11012 Cogne Cogne Catégorie d’évènement: Cogne

La Fondation Grand-Paradis propose un événement en ligne dédié au territoire du Grand-Paradis et aux réalisateurs français Anne et Erik Lapied, auxquels le Gran Paradiso Film Festival a récemment attribué le titre d’Ambassadeur du Grand-Paradis pour une vie entière dédiée à la nature, pour le message de conservation qu’ils diffusent dans le monde par le biais de leurs œuvres et pour les valeurs qu’ils incarnent par leur activité.

En dialoguant avec le directeur artistique du festival, Luisa Vuillermoz, ces deux réalisateurs se dévoilent dans un entretien en altitude, sur les sentiers du Parc National du Grand-Paradis, en ligne du 15 au 21 mars 2021 sur le site de la Fondation Grand-Paradis [https://www.grand-paradis.it](https://www.grand-paradis.it)

