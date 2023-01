Gran Liyannaj – 2e édition Marseille 1er Arrondissement, 19 janvier 2023, Marseille 1er Arrondissement .

EUR 0 6 Définition : « Liyannaj » ça veut dire rassemblement, c’est aussi ce qu’il se passe lorsque deux lianes, ou deux branches, n’en deviennent qu’une seule par anastomose.



PROGRAMME :



• Jeudi 19 janvier, 19h à 22h, gratuit

Tambour et chants Gwoka de la Guadeloupe

avec Thierry Galand, Ti Zorèy (Paris) et leurs complices

Lieu : Restaurant Fine Cocott’, 8 rue Lafon, 6e



• Vendredi 20 janvier, 19h30 à 2h, 5 €

Concert et liyannaj Haïti, Île Maurice et Guadeloupe

avec Jagdish Konexyon (Séga – Marseille), Claude Saturné (Percussions et chants haïtiens – Paris), Ti Zorèy, Thierry Galand (Gwoka – Paris) et leurs complices

Lieu : Kavalam, 25 chemin de l’Argile, 10e

Attention ! Jauge limitée ! Réservation nécessaire au 06 23 38 65 61



• Samedi 21 janvier, 10h30 à 13h, puis 14h à 18h, 5 à 20 € / atelier

Ateliers autour des rythmes du Gwoka et des rythmes traditionnels haïtiens (tambour, chacha, boulagyèl, etc.)

avec Claude Saturné (Percussions et chants haïtiens – Paris), Thierry Galand et Ti Zorèy (Gwoka – Paris)

Lieu : L’Intermédiaire, 63 place Jean Jaurès, 6e

Inscriptions aux ateliers : 06 34 12 70 76



• Samedi 21 janvier, 19h à 23h30, 6 € + 4 € adh. Daki Ling (chèques ou espèces uniquement)

Concerts, sortie d’album d’Afrimayé et grand liyannaj avec Haïti, l’ïle Maurice et la Guadeloupe

Avec Jagdish Konexyon (Séga de l’Île Maurice – Marseille), Claude Saturné (chant et tambours haïtiens – Paris) , Emmanuel « Biloute » Réveillé, Siwomyèl, Ti Zorèy, Thierry Galand (Gwoka de la Guadeloupe – Paris), et leurs complices.

Lieu : Daki Ling, 45 A rue d’Aubagne, 1er

En partenariat avec Bayou Prod.



• Dimanche 22 janvier, 12h à 22h, gratuit

Repas, et grand liyannaj Île Maurice, Martinique, Guadeloupe, Haïti et Réunion

avec Jagdish Konexyon (Marseille), Banyan (Marseille), Pierrette et ses Payettes (Marseille), Pascal Léani (Marseille), Bégui Bègui Bang (Drôme), Claude Saturné (Paris), Emmanuel « Biloute » Réveillé (Paris), Siwomyèl (Paris), Ti Zorèy (Paris) et Thierry Galand (Paris)

Lieu : Bar Denis, 31 boulevard d’Annam, 16e

Infos : 06 34 12 70 76



LES ARTISTES :

• Thierry Galand (Paris)

Humain rayonnant et percussionniste émérite, Thierry Galand fréquente assidûment les « rondes de Tambours » dans de nombreux styles afro-descendants, mais c’est surtout un grand passionné de Gwoka de la Guadeloupe et de rassemblements inter-culturels percutants !

Où qu’il aille, il sait se faire entourer, mettre l’ambiance et partager des moments conviviaux de qualité.



• Emmanuel Réveillé, dit Biloute (Paris)

Musicien, auteur-compositeur, Biloute sait faire sonner le Ka (tambour). Ses compositions au créole recherché, aux textes corsés, nourris de tradition, évoquent sa terre natale la Guadeloupe, où les rythmes se dévoilent. On y croise les reines, les rois et les grands acteurs-poètes (Vélo, Céleste, Carnot, Man Soso…) figures emblématiques des 7 rythmes du Gwoka guadeloupéen.

Biloute, avec sa voix grave et limpide, bouleverse et nous fait voyager dans son univers musical. Entre ses mains, le tambour Ka résonne comme une évidence. Sans fard, sans artifice, sans électronique, Biloute ouvre son coeur et nous livre son âme.



• Claude Saturné (Paris)

Claude Saturné est un maître percussionniste haïtien, spécialisé dans l’art des tambours des cérémonies vodou. Le vodou, c’est toute sa vie, de sa petite enfance dans un temple à ses récentes collaborations avec des pointures du jazz, de Jacques Schwarz Bart à Omar Sosa.



• Jean-Pier Dupont, dit Ti Zorèy (Paris)

Auteur/Compositeur/Chanteur.

Est l’un des Membres Fondateur du MKV (Mouvman Kiltirèl Voukoum), situé à Basse-terre en Guadeloupe. Membre actif de : Ka Fraternité (77), Troupe Dansè Nèg K’Fè DNK(92).

Son leitmotiv : On Larèl/On Lèspri/On Kilti (Un Chemin/Un Esprit/Une Culture).

Grand défenseur de la culture Mas/Gwo ka/Langue « Kréyòl » de son « Péyi Gwadloup », il n’a de cesse de diffuser et partager sa passion avec le plus grand nombre. Animateur indiscutable, avec un don inné de l’improvisation dans un registre de joute culturelle inhérent à son île, dans des styles différents tels que : « La Wond a Léwòz/Bouladjél/Gwosiwo Mizik a Mas », il est le reflet de l’âme de la Guadeloupe.



• Jagdish Konexyon (Marseille)

Jagdish Konexyon joue le Séga, musique populaire des îles de l’Océan Indien (Maurice, Réunion, Seychelles, Rodrigue…). Ce style est, à l’origine, un cri de libération en lange créole autour des feux de camp d’esclaves dans l’archipel des Mascareignes. Véritable marmite d’expression, cette musique, qui n’a jamais cessé d’évoluer au gré d’influences européennes, malgaches, indiennes et africaines, s’enrichit de jour en jour. Et Jagdish Konexyon apporte sa pierre à l’édifice avec son Séga à la sauce phocéenne.



• Chorale Afrimayé (Marseille)

Chants et rythmes traditionnels sacrés et profanes afro-caribéens (Haiti, Cuba, Guadeloupe, Colombie). Dirigé par la chanteuse et percussionniste Alexandra Satger, ce chœur amateur est tout en fraîcheur et en spontanéité, sur des mélodies ancestrales aux rythmes chaloupés.

Partez à la découverte des différentes ethnies et langues qui ont rendu ce vivier si riche : Yoruba Arara, Congo, Abakua, Créole, Espagnol…



• Banyan (Marseille)

Banyan est un groupe de musicienn.e.s, chanteurs.euses, percussionnistes fiers de leurs racines, et qui jouent avec passion et sincérité la musique Maloya de la Réunion.



• Pierrette et ses Payettes (Marseille)

« Pierrette et ses Payettes » est un groupe qui reprend essentiellement du Séga, musique populaire sur l’île de la Réunion.

Ce trio qui tire son nom de la « ségatière » Pierrette Payet nous invite à un voyage au cœur de l’océan indien des années 60/70, l’âge d’or du Séga réunionnais,

y apportant sa touche personnelle, en y mêlant des sonorités de l’océan Indien avec celles plus méditerranéennes de la mandole algéroise.

Sandra Richard : chant – percussions

Sanae El Bajnouni : chant – percussions

Kader Denednia : chant – mandole

Samuel Fourni : chant – percussions



• Bégui Bègui Bang (Drôme)

Orchestre de musiques populaires et traditionnelles.

Musiques, danses & chants créoles.

Marseille 1er Arrondissement

