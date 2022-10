Gran Fondo NY Lourdes Tourmalet Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Lourdes

Gran Fondo NY Lourdes Tourmalet Lourdes, 11 juin 2023, Lourdes. Gran Fondo NY Lourdes Tourmalet

LOURDES au départ de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrnes au départ de Lourdes LOURDES

2023-06-11 – 2023-06-11

au départ de Lourdes LOURDES

Lourdes

Hautes-Pyrnes Le 11 juin 2023, le Grand Fondo NY Lourdes Tourmalet sera de retour à Lourdes ! Un rassemblement de cyclotouristes hors normes : des parcours accompagnés et adaptés à tous en direction des plus belles routes et cols Pyrénéens ! Informations et inscriptions via les coordonnées ci-dessous. au départ de Lourdes LOURDES Lourdes

dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes, Lourdes Autres Lieu Lourdes Adresse Lourdes Hautes-Pyrnes au départ de Lourdes LOURDES Ville Lourdes lieuville au départ de Lourdes LOURDES Lourdes Departement Hautes-Pyrnes

Lourdes Lourdes Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes/

Gran Fondo NY Lourdes Tourmalet Lourdes 2023-06-11 was last modified: by Gran Fondo NY Lourdes Tourmalet Lourdes Lourdes 11 juin 2023 Hautes-Pyrnes Lourdes LOURDES au départ de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrnes

Lourdes Hautes-Pyrnes