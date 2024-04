« Grammatology », une exposition du designer Ora-Ïto à la galerie Podgorny Galerie Podgorny Saint-Paul, mercredi 15 mai 2024.

« Grammatology », une exposition du designer Ora-Ïto à la galerie Podgorny Galerie Podgorny Saint-Paul 15 mai – 14 juillet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-15 11:00

Fin : 2024-07-14 19:00

La Galerie Podgorny, à Saint-Paul-de-Vence, présente du 15 mai au 15 juillet 2024, une exposition du designer Ora-ïto. 15 mai – 14 juillet 1

Véritable immersion dans l’univers de l’artiste, l’exposition Grammatology déploie le vocabulaire formel d’Ora-ïto. À travers la simplification et l’archétypage de ses formes without function, Ora-ïto revient à la source des expressions qui fondent sa pratique et qui empruntent autant au modernisme académique qu’au rationnel organique. Les pièces présentées peuvent à la fois être appréhendées individuellement ou être interprétées ensemble comme une installation monumentale. Si les couleurs des formes varient, demeure la présence récurrente du blanc, liant les différents volumes colorés, comme celle du noir qui les renforce par sa neutralité. L’exposition se prolonge hors-les-murs avec des sculptures monumentales présentées à la Colombe d’Or ainsi qu’au Lavoir situé à l’entrée du village de Saint-Paul-de-Vence.

La première exposition d’Ora-ïto à la galerie Podgorny, Grammatology, revient sur la grammaire de son langage volumique qui constitue l’essence de sa pratique. Ligne, cercle, carré, rectangle… Les œuvres d’Ora-ïto sont composées des formes géométriques les plus élémentaires. Constituées de plaques d’aluminium noires ou colorées, fixées sur une base composite blanche, elles déclinent, élément par élément, son vocabulaire formel. Leur sobriété minérale et géométrique, leur monochromie vive renvoient tant à une pureté moderne qu’à un détournement pop qui sont les deux visages de l’univers visuel d’Ora-ïto. Ces formes sans fonction, pour détourner le « Form follows function » des modernistes, avec leurs rondeurs minimalistes et leurs lignes claires, sont des silhouettes qui évoquent aussi bien des interfaces numériques que matérielles.

À travers ce corpus, Ora-ïto révèle au spectateur l’alphabet qui fonde son langage, qu’il exprime depuis 25 ans à travers le design industriel et l’architecture. Il explore et participe à l’émergence d’une esthétique du XXIe siècle, et retranscrit notre contemporanéité, où les frontières entre les mondes physique et digital sont mouvantes et en évolution constante. L’exposition témoigne d’une nouvelle ère où les frontières entre design, architecture et art se fondent entre elles, pour laisser place à une créativité sans limite, où chaque forme, chaque couleur, chaque ligne raconte une histoire. Elle se prolonge hors-les-murs avec des sculptures murales présentées au Lavoir historique situé à l’entrée du village de Saint-Paul-de-Vence, accolé à la Colombe d’Or.

Galerie Podgorny Place du général de Gaulle, 06570 Saint-Paul Saint-Paul La Réunion