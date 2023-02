GRAMMAIRE DES MAMMIFERES LE MONFORT THEATRE, 8 mars 2023 00:00, PARIS.

GRAMMAIRE DES MAMMIFERES GRAMMAIRE DES MAMMIFERES. Un spectacle à la date du 2023-03-08 au 2023-03-18 20:30. Tarif : 27.5 27.5 euros.

LE MONFORT THEATRE PARIS Paris . Voici une pièce sans histoire ni personnages qui atomise tous les codes du théâtre et creuse une perception du monde à vif. Jacques Vincey monte ce bijou textuel, accompagné d’une meute de jeunes comédiens ardents. Au coeur de cette Grammaire des mammifères règne une langue sans pareille : fleuve, hachée, pulvérisée en mille petits fragments épars. William Pellier est l’auteur de ce texte aussi dense que discontinu qui, depuis sa publication en 2005, met à l’épreuve du jeu collectif toute troupe qui s’y frotte. Le metteur en scène Jacques Vincey y a vu la possibilité d’une aventure excitante, dangereuse, capable de renverser toutes les certitudes sur le théâtre. Il s’y lance avec jubilation aux côtés de huit jeunes comédiens de l’ensemble artistique du Centre dramatique national de Tours. De phrases anodines en faits divers, une parole raz-de-marée précipite ces interprètes dans une jouissance du dire et de la profération. Pour donner forme et sens à cette imposante masse textuelle, le metteur en scène a fait appel à une complice de longue date, la dramaturge et chanteuse Vanasay Khamphommala, et au chorégraphe Thomas Lebrun qui prolonge l’explosivité des mots par un engagement des corps. Dans ce bouillonnement incessant, les acteurs-mammifères se cherchent une grammaire commune. Une certaine représentation du monde se dessine peu à peu, crue, sans faux?semblant, provocante. Passionnante ! LA PRESSE EN PARLE Vraiment épatant. Et tellement réjouissant. Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens – La Terrasse Quelle expérience ! Jouissive autant que ludique dans la version qu’en offrent Vincey, ses collaborateurs et ses huit actrices et acteurs. J-P Thibaudat – Mediapart DISTRIBUTION texte William Pellier (Éditions Espaces 34) mise en scène Jacques Vincey en complicité avec Vanasay Khamphommala, dramaturge et chanteuse Thomas Lebrun, chorégraphe avec 8 comédien·ne·s de l’ensemble artistique du T° Alexandra Blajovici, Garance Degos, Marie Depoorter, Cécile Feuillet, Romain Gy, Hugo Kuchel, Tamara Lipszyc, Nans Mérieux scénographie Mathieu Lorry-Dupuy assistanat scénographie Léonard Adrien Bougault création lumières Diane Guérin création sonore Alexandre Meyer création costumes Céline Perrigon création vidéo Blanche Adilon Lonardoni, Maël Fusillier assistanat mise en scène Blanche Adilon Lonardoni .

