Vedettes du Pont-Neuf, le samedi 3 juillet à 17:15

Professeur d’Histoire de l’art contemporain à l’Université de Picardie Jules Verne. Il a écrit et dirigé une vingtaine d’ouvrages, parmi lesquels Paris contemporain et Paris, grammaire de l’architecture, XXe-XXIe siècles aux éditions Parigramme. Il a également assuré le commissariat de nombreuses expositions, notamment au Pavillon de l’Arsenal. Auteur de deux monographies consacrées à Georges-Henri Pingusson, il dirige la collection Carnets d’architectes (Éditions du Patrimoine). Depuis 2021, il est secrétaire général de la Commission du Vieux Paris. Depuis 2021, il est secrétaire général de la Commission du Vieux Paris. FLÂNERIE : _A l’heure où la Ville de Paris élabore un nouveau manifeste pour l’esthétique de Paris, on évoquera certains des caractères qui distinguent la capitale et en font une oeuvre urbaine d’exception. Depuis la Seine, on perçoit d’autant mieux comment les monuments construisent l’identité d’une ville : palais, ponts, églises, cathédrale… Mais cette ville ne serait qu’un immense décor si l’architecture ordinaire, destinée à loger les Parisiens depuis des siècles, n’était elle aussi d’un très grand raffinement. C’est la cohabitation de ces deux échelles et l’équilibre entre le régulier et le pittoresque qui font la saveur et la beauté du paysage urbain de Paris._

Réservation sur le site internet « Les vedettes du Pont-Neuf », le prix d’une place adulte est de 15 euros et le prix d’une place enfant est de 10 euros

Simon Texier nous racontera la construction de Paris, l’histoire de son architecture.

