Noël à Gramat Gramat, 4 décembre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

Du 23 au 25 décembre : Balades en calèche, borne à selfie Père Noël

Du 23 au 30 décembre : Barbe à papa, ambiance musicale

Animations gratuites, structures gonflables

Place de la Halle et Place de la République.

2023-12-23 fin : 2023-12-30 . EUR.

Gramat 46500 Lot Occitanie



December 23 to 25: Horse-drawn carriage rides, Santa Claus selfie booth

December 23 to 30: Cotton candy, musical atmosphere

Free entertainment, inflatable structures

Place de la Halle and Place de la République

Del 23 al 25 de diciembre: paseos en coche de caballos, stand para hacerse selfies con Papá Noel

Del 23 al 30 de diciembre: algodón de azúcar y música

Animaciones gratuitas, estructuras hinchables

Place de la Halle y Place de la République

23. bis 25. Dezember: Kutschfahrten, Selfie-Säule Weihnachtsmann

23. bis 30. Dezember: Zuckerwatte, musikalische Untermalung

Kostenlose Animationen, aufblasbare Strukturen

Place de la Halle und Place de la République

