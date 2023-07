La Boucle du Couvent Le Grand Couvent de Gramat Gramat Catégories d’Évènement: Gramat

Lot La Boucle du Couvent Le Grand Couvent de Gramat Gramat, 19 juillet 2023 15:00, Gramat. La Boucle du Couvent Le Grand Couvent de Gramat Gramat Mercredi 19 juillet, 15h00 Une randonnée autour du Grand Couvent de Gramat, précédée d’ateliers animés par les sœurs de la Congrégation Notre Dame du Calvaire, et suivie d’un repas lotois. Mercredi 19 juillet, 15h00 1

