Grama Vintage à la Halle aux Poissons Quai de l’Île Le Havre, samedi 4 mai 2024.

Grama Vintage à la Halle aux Poissons Quai de l’Île Le Havre Seine-Maritime

Samedi

Hey Le Havre !

Grama Vintage revient dans ta ville ! Viens chiner pour cet été les plus belles pièces vintage des années 70″ à 2000 !

Au programme:

– 35 € / kg (pas de minimum de poids)

– des vêtements des années 70 aux années Y2K

– un large choix en tailles

– des vêtements triés par catégorie

– un réassort permanent durant toute la durée de l’événement, pour avoir du choix

– des cabines d’essayage à ta disposition

– entrée gratuite (accès via notre billetterie Eventbrite disponible ici)

– une équipe formidable disponible pour t’aider si besoin

– de la musique cool pour t’ambiancer

Tu as hâte de venir déambuler au milieu de tonnes de vêtements vintage ? Nous aussi, et surtout on a hâte de t’y retrouver !

Samedi de 11h00 à 19h00

Dimanche de 11h00 à 17h00

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-05

Quai de l’Île La Halle aux Poissons

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

