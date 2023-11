L’HIVERNALE DE GRAND ORB : LES TIGRES Graissessac, 5 décembre 2023, Graissessac.

Graissessac,Hérault

L’HIVERNALE DE GRAND ORB :Les Tigres

RETROUVER SON « MOI » SAUVAGE

THEÂTRE D’OMBRES

Cie L’arborescence

Mardi 5 décembre, 18h30

Café Mounis, Graissessacc.

2023-12-05 18:30:00 fin : 2023-12-05 . EUR.

Graissessac 34260 Hérault Occitanie



L’HIVERNALE DE GRAND ORB :The Tigers

REDISCOVER YOUR WILD SELF

SHADOW THEATER

Cie L’arborescence

Tuesday, December 5, 6:30pm

Café Mounis, Graissessacc

L’HIVERNALE DE GRAND ORB :Los Tigres

REDESCUBRE TU YO SALVAJE

TEATRO DE LA SOMBRA

Cie L’arborescence

Martes 5 de diciembre, 18.30 h

Café Mounis, Graissessacc

DAS WINTERNALE VON GRAND ORB :Die Tiger

SEIN WILDES « ICH » WIEDERFINDEN

SCHATTENTHEATER

Cie L’arborescence

Dienstag, 5. Dezember, 18.30 Uhr

Café Mounis, Graissessacc

Mise à jour le 2023-11-07 par OT DU GRAND ORB