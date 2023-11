REPAS DANSANT DE LA SAINTE BARBE Graissessac, 3 décembre 2023, Graissessac.

Graissessac,Hérault

Repas dansant de la Ste Barbe Animé par Patrick Sauze

le dimanche 03 décembre

apéritif à partir de11h30

28€/adhérente – 30€/ non adhérents

réservation obligatoire avant le 25/11/23

Fabien 06 10 73 33 94 ou André 06 99 14 09 91.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Graissessac 34260 Hérault Occitanie



St. Barbara’s Day Dinner Dance Hosted by Patrick Sauze

sunday December 03

aperitif from11:30 am

28/member – 30/non-members

booking essential before 25/11/23

Fabien 06 10 73 33 94 or André 06 99 14 09 91

Cena Baile de Santa Bárbara Organizada por Patrick Sauze

domingo 03 de diciembre

aperitivo a partir de las 11h30

28/socios – 30/no socios

reserva obligatoria antes del 25/11/23

Fabien 06 10 73 33 94 o André 06 99 14 09 91

Tanzmahl am Tag der Heiligen Barbara Unter der Leitung von Patrick Sauze

am Sonntag, den 03. Dezember

aperitif ab 11.30 Uhr

28 /Mitglied – 30 / Nicht-Mitglied

reservierung vor dem 25.11.23 erforderlich

Fabien 06 10 73 33 94 oder André 06 99 14 09 91

