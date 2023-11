MARCHÉ DE NOËL Graissessac, 2 décembre 2023, Graissessac.

Graissessac,Hérault

Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes de Graissessac

samedi 2 décembre de 9h à 17h, salle Jean Moulin

De nombreux artisans et créateurs seront présents

Buvette et restauration sur place.

Christmas market organized by the Comité des Fêtes de Graissessac

saturday December 2, 9am to 5pm, salle Jean Moulin

Numerous craftsmen and creators will be present

Refreshments and snacks on site

Mercado de Navidad organizado por el Comité de Fiestas de Graissessac

sábado 2 de diciembre, de 9.00 a 17.00 h, sala Jean Moulin

Numerosos artesanos y diseñadores estarán presentes

Refrescos y tentempiés in situ

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Comité des Fêtes de Graissessac

samstag, 2. Dezember von 9 bis 17 Uhr, Jean-Moulin-Saal

Zahlreiche Kunsthandwerker und Designer werden anwesend sein

Getränke und Speisen vor Ort

