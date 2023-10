BOURSE AUX JOUETS Graissessac Catégories d’Évènement: Graissessac

Hérault BOURSE AUX JOUETS Graissessac, 18 novembre 2023, Graissessac. Graissessac,Hérault Samedi 18 novembre, le comité des Fêtes de Graissessac organise une Bourse aux jouets

de 9h à 17h – Salle Jean Moulin.

Saturday November 18, the Comité des Fêtes de Graissessac organizes a toy market

9am to 5pm – Salle Jean Moulin Sábado 18 de noviembre, el Comité des Fêtes de Graissessac organiza una feria del juguete

de 9.00 a 17.00 h – Sala Jean Moulin Am Samstag, den 18. November, organisiert das Festkomitee von Graissessac eine Spielzeugbörse

