LOTO DU FOYER RÉCRÉATIF Graissessac, 30 septembre 2023, Graissessac.

Graissessac,Hérault

Loto du foyer récréatif à la salle du peuple de Graissessac.

Samedi 30 septembre à 16h

21 parties dont 1 Bingo à 80 €

Mise en place

1 quine à 40 €

5 trains de plaisir (30 – 40 – 80 €)

1 quine à 40 €

Consolante

Tombola : 1 € le billet (2 lots surprises)

Sur place : buvette et vente de pâtisseries..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Graissessac 34260 Hérault Occitanie



Loto du foyer récréatif at the salle du peuple in Graissessac.

Saturday September 30th at 4pm

21 games including 1 Bingo at 80 ?

Set up

1 quine at 40 ?

5 pleasure trains (30 – 40 – 80 ?)

1 quine of 40 ?

Consolante

Tombola: 1 ? ticket (2 surprise prizes)

On-site: refreshment bar and bake sale.

Loto por el foyer récréatif de la salle du peuple de Graissessac.

Sábado 30 de septiembre a las 16 h

21 juegos incluido 1 Bingo a 80 ?

Montaje

1 quine a 40 ?

5 trenes de placer (30 – 40 – 80€)

1 quine a 40 ?

Consolante

Tómbola: 1 billete de 1€ (2 premios sorpresa)

En el lugar: barra de refrescos y venta de bollería.

Lotto des Freizeitheims in der Volkshalle von Graissessac.

Samstag, den 30. September um 16 Uhr

21 Spiele, darunter 1 Bingo zu 80?

Einsetzen

1 Quine zu 40 ?

5 Vergnügungszüge (30 – 40 – 80?)

1 Quine zu 40 ?

Consolante

Tombola: 1 ? pro Los (2 Überraschungspreise)

Vor Ort: Getränkestand und Verkauf von Gebäck.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT DU GRAND ORB