Animation nature : contes nocturnes qui font peurs Parking des Basses eaux, 26 octobre 2023, Grainville-la-Teinturière.

Ce soir la nature vous accueille pour une sortie qui fait peur – mais pas trop- ! Avec la tombée de la nuit, les arbres prendront des formes étranges pendant que vos oreilles écouteront des histoires de sorcières ou de trolls.

RDV à 20h au parking des basses eaux. Durée 2h.

Gratuit, mais réservation obligatoire.

2023-10-26 à 20:00:00 ; fin : 2023-10-26 22:00:00. .

Parking des Basses eaux Route d’Yvetot

Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie



Tonight nature welcomes you for a scary – but not too scary – outing! With the fall of the night, the trees will take strange forms while your ears will listen to stories of witches or trolls.

RDV at 8pm at the parking lot of the basses eaux. Duration 2 hours.

Free, but reservation is required

Esta noche la naturaleza te da la bienvenida para una excursión terrorífica, ¡pero no demasiado! Al caer la noche, los árboles adoptarán extrañas formas mientras tus oídos escuchan historias de brujas y trolls.

Punto de encuentro a las 20 h en el aparcamiento de las basses eaux. Duración: 2 horas.

Gratuito, pero es necesario reservar

Heute Abend empfängt Sie die Natur zu einem gruseligen – aber nicht zu gruseligen – Ausflug! Mit dem Einbruch der Nacht werden die Bäume seltsame Formen annehmen, während Ihre Ohren Geschichten von Hexen und Trollen lauschen.

RDV um 20 Uhr am Parkplatz « Basses eaux ». Dauer 2 Stunden.

Kostenlos, aber Reservierung erforderlich

