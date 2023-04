Visite commentée du village Moulin des associations, 12 août 2023, Grainville-la-Teinturière.

Visite commentée de la commune de Grainville la Teinturière par Mrs Gérard Cuillier et Hubert Fambonne.

RDV à 14h au moulin des associations, rue du moulin. Durée 2h.

Gratuit.

2023-08-12 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-12 . .

Moulin des associations Rue des Moulins

Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie



Guided tour of the commune of Grainville la Teinturière by Mrs Gérard Cuillier and Hubert Fambonne.

RDV at 2pm at the associations’ mill, rue du moulin. Duration 2 hours.

Free

Visita guiada al municipio de Grainville la Teinturière a cargo de Gérard Cuillier y Hubert Fambonne.

RDV a las 14 h en el molino de las asociaciones, rue du moulin. Duración: 2 horas.

Gratis

Kommentierte Besichtigung der Gemeinde Grainville la Teinturière durch Mrs. Gérard Cuillier und Hubert Fambonne.

Treffpunkt um 14 Uhr an der Mühle der Vereine, rue du moulin. Dauer: 2 Stunden.

Kostenlos

